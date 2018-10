Elegido Abel Prieto presidente de la Sociedad Cultural José martí

El portal Cubadebate dio a conocer que el compañero Abel Prieto Jiménez, actual director de la Oficina del Programa Martiano, fue elegido también presidente de la Sociedad Cultural José Martí.

Agrega la información que el compañero Héctor Hernández Pardo se mantiene en su cargo de vicepresidente primero, y continúan desempeñando sus funciones como vicepresidentes los compañeros René González Sehwerert, Héroe de la República de Cuba; Yusuam Palacios Ortega; Rafael Polanco Brahojos y Graciela Rodríguez Pérez.

Ingresaron a la Junta Nacional Pedro Pablo Rodríguez, investigador; Luis Morlote, realizador; Carmen Suárez, investigadora; Niurka Duménigo, editora; Juan Carlos Rodríguez, historiador; y Darianna Acuña y Héctor Niles, promotores culturales.

Destaca Cubadebate la trascendencia que tiene hoy la labor que realiza la Sociedad como portadora del ideario y los valores martianos.

