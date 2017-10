Elecciones, democracia e historia

La Habana, Cuba.- Como parte de la primera etapa de las elecciones generales en el país, hoy y mañana serán publicadas las listas de electores en lugares públicos de la comunidad, tema sobre el cual versa nuestra sección en esta jornada.

A su divulgación, seguirá la verificación de las mismas por los propios vecinos, para corregir cualquier error en caso de haberlo, previo a la primera vuelta de los comicios el próximo 26 de noviembre.

La publicación de las listas demuestra el carácter público del Registro de Electores, dado también por el derecho de todos los ciudadanos con capacidad legal para ejercer el sufragio, de conocer los datos que respecto a ellos obran en este.

Ese paso tiene lugar cuando restan pocos días para que concluyan las asambleas de nominación de candidatos a delegados a los órganos municipales del Poder Popular, el próximo 30 de octubre.

En reciente diálogo con Radio Reloj, la Vocal de la Comisión Electoral Nacional, Marina Capó Ribalta, significó que una vez publicadas las listas electorales, la participación de la población es vital, para detectar y corregir cualquier error u omisión, e informarlo oportunamente.

A partir del resultado de ese proceso de verificación -agregó- los responsables del Registro Electoral en las oficinas de trámites realizarán las adecuaciones en el sistema automatizado, con vistas a la impresión de Padrón Electoral que se entregará para su utilización el día de las elecciones.

Destacó Capó Ribalta que el trabajo de todos hará posible contar con un Registro Electoral más actualizado, a tono con un proceso de carácter democrático-popular como el nuestro.

Sobre otro importante paso -la publicación de las autobiografías y fotos de los candidatos- dedicará su espacio nuestra sección el próximo jueves.



