Elecciones en cuba: visión y aporte joven

Néstor Pastrana es uno de los más de 17 mil jóvenes que participan como colaboradores en el proceso de elecciones generales en Cuba, labor que desempeñarán también el próximo domingo, día de la votación para elegir los diputados al Parlamento y los delegados a las Asambleas Provinciales del Poder Popular.

El estudiante de tercer año de la Facultad de Derecho de la Universidad de La Habana califica de enriquecedora esa experiencia, pues lo hace parte activa de nuestro sistema democrático, y le permite poner en práctica conocimientos adquiridos durante la carrera.

Refiere a Radio Reloj que aunque los jóvenes colaboradores no son autoridad electoral, ofrecen su aporte a la calidad y desarrollo exitoso de las elecciones.

Nestor Pastrana destaca que, desde esa labor, velan por la legalidad y el cumplimiento de lo establecido en la Ley Electoral.

