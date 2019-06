El Ministerio de Trabajo y la actualización del modelo económico

Un papel esencial desempeña el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, en la actualización del modelo económico, con la aprobación e implementación de las políticas con incidencia directa en el escenario laboral del país.

Por ello, algunos representantes de varias direcciones de ese organismo actualizaron a la prensa acerca de las últimas medidas tomadas en relación con las direcciones de empleo, organización del trabajo, la implementación del trabajo por cuenta propia, y la seguridad y salud.

Jesús Otamendi, director de Empleo, informó sobre el procedimiento de ubicación de los graduados durante el cumplimiento del servicio social.

Señaló que a partir de este curso, los centros de estudio y los empleadores tendrán en cuenta en el penúltimo año de la carrera de los estudiantes, el lugar donde hizo sus prácticas laborales, para una vez egresado permanezca en ese centro.

Guillermo Sarmiento, director de Organización del Trabajo del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, se refirió a la forma de pago por rendimiento en el sistema empresarial, y dijo que hasta marzo la productividad se sobrecumplió al 11 por ciento.

Agregó que mil 643 unidades cumplen su plan, aunque recalcó que aún hay mucho qué hacer en ello, porque no están a plena capacidad; y señaló que incumplen 103.

Ángel San Martín, jefe de Departamento de Seguridad y Salud, explicó cómo marchan esos indicadores, y esbozó el plan del presente año, donde se fortalece la acción de los organismos en los territorios y el trabajo a todos los niveles para evitar accidentes laborales.

Sobre la implementación del trabajo por cuenta propia, se conoció que hoy lo ejercen más de 590 mil personas y lo más representativo está en elaboración y venta de alimentos.

