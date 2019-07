El Che vive en el corazón de los cubanos

Villa Clara, Cuba. – El interés por la vida y obra del Che, acercó a más de 5 millones personas de Cuba y otras nacionalidades, a visitar el Complejo Escultórico Ernesto Guevara, en Santa Clara, desde su inauguración.

Noris Cárdenas, directora del centro, declaró que el registro de personas está vinculado con las entradas al museo, donde se exhiben objetos personales del héroe, y al Memorial, que guarda sus restos y los de varios de sus compañeros de guerrilla.

Subrayó que durante el actual verano, la institución se mantiene abierta en su horario habitual, con la recepción del público, entre los que figuran aquellos que disfrutan de planes vacacionales, provenientes de otras provincias.

Cárdenas señaló que se prevé un programa en agosto próximo, en coordinación con la Federación de Mujeres Cubanas, por la celebración de su aniversario 59, y la recordación para Tamara Bunke Bider, la única mujer en la guerrilla del Che.

