Ejecutan esfuerzos en Granma para mejorar el transporte

Bayamo, Cuba. – La remodelación de terminales, más ómnibus Diana en explotación y el mejoramiento de algunas condiciones de trabajo, son acciones concretas de los transportistas de Granma en ocasión del 26 de Julio.

Los granmenses que laboran en esa rama celebran hoy el acto provincial por su día en la Unidad Empresarial de Base de Ómnibus Nacionales, que se distingue por cumplir los itinerarios, los planes de recaudación y que en los últimos meses sumó nuevas rutas para La Habana y otros destinos.

Granma potencia la transportación de productos alimenticios para la población, servicios gastronómicos, y disponer a tiempo de materiales para construir, reparar o remodelar varias obras socioeconómicas.

No obstante en la sede del acto central por el 26 de julio, persisten limitaciones en el traslado de pasajeros por causas objetivas, y de chóferes que aunque tienen capacidad en sus vehículos, eluden recoger pasajeros.

