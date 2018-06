Economistas reafirman su compromiso con la revolución

Los más de 3 mil afiliados a la Asociación de Economistas y Contadores de Cuba (ANEC) en Guantánamo reafirman su compromiso con la actualización del Modelo Económico Cubano, durante el acto provincial por el aniversario 39 de esa organización.

Fernando González, Presidente del Consejo Ejecutivo Provincial de la ANEC en el territorio, adelantó que durante la celebración la membresía respaldará también la convocatoria al VIII Congreso de la asociación, previsto del 12 al 14 de junio de 2019.

El documento califica de significativa y apropiada esta jornada por los natalicios de Ernesto Guevara de la Serna y del Mayor General Antonio Maceo.

En el acto provincial serán estimulados afiliados con una actitud relevante en la organización, y se puntualizarán las principales tareas para el período que media hasta la celebración del Congreso.

