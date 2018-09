Economistas evocan a Fidel

El Primer Encuentro Internacional sobre la Economía Latinoamericana y Caribeña concluye esta tarde en La Habana, con una agenda que incluye debates en tres Comisiones y una Conferencia titulada Fidel y la Economía Mundial, a cargo de Osvaldo Martínez, de la Asociación Nacional de Economistas de Cuba.

Además sesionará un Panel de la Red de Intelectuales En defensa de la Humanidad, con intervenciones de académicos cubanos y extranjeros para abordar la situación regional.

Durante tres días, unos 200 expertos de nueve países diseccionaron la realidad de América Latina al revisar la Agenda 20-30, el programa de desarrollo sostenible aprobado por Naciones Unidas hace tres años.

El panorama monetario y financiero actual, El rediseño de la integración latinoamericana y caribeña o Globalización, crisis y comercio internacional son algunos de los asuntos que estuvieron en el debate.

