Economistas en defensa del desarrollo sostenible regional

La Habana, Cuba. – Unos 200 expertos de 9 países analizan hoy varias aristas de la realidad regional en el Primer Encuentro Internacional sobre la Economía Latinoamericana y Caribeña, con sede en La Habana.

El foro fue inaugurado por el presidente de la Asociación Nacional de Economistas de Cuba, Oscar Hung, quien llamó a defender la Agenda 20-30, el programa de desarrollo sostenible aprobado por Naciones Unidas hace 3 años.

En la apertura, el Coordinador del Observatorio Económico sobre América Latina, el académico mexicano, Oscar Ugarteche, impartió la conferencia La economía política de la guerra comercial, que develó las causas del proteccionismo estadounidense.

También disertaron el director de la sede subregional de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, el guatemalteco Hugo Beteta, y el profesor de la Universidad de Buenos Aires, Claudio Katz.

