Economistas en defensa del desarrollo regional

La Habana, Cuba. – El 1er. Encuentro Internacional sobre la Economía Latinoamericana y Caribeña concluyó en La Habana, después de tres días de trabajo calificados como técnicamente rigurosos, políticamente comprometidos y humanamente solidarios.

Unos 200 economistas de una decena de países pasaron revista a los principales problemas de la región y defendieron el derecho al desarrollo económico con equidad social y a la integración, al tiempo que rechazaron las políticas neoliberales.

Al clausurar el foro, el viceministro primero de Economía y Planificación, René Hernández dijo que el encuentro, desarrollado desde la diversidad fertilizada por el debate, expuso propuestas novedosas para el desarrollo sostenible de nuestra área geográfica.

Hernández llamó a aunar esfuerzos en la búsqueda de alternativas de solución a los problemas y lograr el fortalecimiento de la integración regional.



El pensamiento económico de Fidel Castro fue puesto en relieve por el reconocido especialista cubano Osvaldo Martínez en la clausura del 1er. Encuentro Internacional sobre la Economía Latinoamericana y Caribeña.

El estudioso tuvo a su cargo la conferencia Fidel y la Economía Mundial, en la que hizo un rápido recorrido por el ideario del líder de la Revolución en esa materia, desde los finales de los años 70 hasta la actualidad.

Martínez detalló el papel de Fidel en la conformación de un bloque regional contra el pago de la deuda externa o la concertación de esfuerzos para derrotar el plan norteamericano de establecer un Área de Libre Comercio para Las Américas.

Los problemas que abordó siguen vigentes y agravados por un sistema económico global explotador y excluyente, subrayó al referirse al pensamiento del Comandante, en el cierre del foro sobre economía latinoamericana y caribeña.

