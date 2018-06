Economistas y contadores cubanos rumbo a su VIII Congreso

Conscientes de la importante contribución que brindan a la actualización del modelo económico cubano y para lograr un socialismo próspero y sostenible, los economistas y contadores de nuestro país celebrarán su VIII Congreso del 12 al 14 de junio del año próximo en La Habana.

La convocatoria fue dada a conocer por el Presidente de la Asociación Nacional de Economistas y Contadores de Cuba, ANEC, Oscar Luis Hung Pentón, justo en el día de los natalicios de dos grandes de la historia Patria: Maceo y Che.

Significó que la organización reafirma su empeño de aportar el máximo de las potencialidades profesionales de sus miembros para el desarrollo económico de la Isla.

Que hagamos de este Congreso otro momento de reflexión y unidad de economistas y contadores en torno al Partido, la Revolución y el legado de Fidel, subrayó Hung Pentón.

(Visited 1 times, 14 visits today)

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.