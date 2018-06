Dona Vietnam cinco mil toneladas de arroz a Cuba

El Partido, el Estado y el pueblo vietnamita tuvieron un nuevo gesto de solidaridad hacia Cuba al donar cinco mil toneladas de arroz para ayudar a resarcir los daños ocasionados por las recientes lluvias en la nación caribeña.

En acto efectuado en la norteña ciudad portuaria de Haiphong, por donde en tiempos de guerra entró ayuda material de Cuba, el director general de la Reserva Estatal de Vietnam, Do Viet Duc, hizo formal entrega del donativo a la embajadora de la Isla en Vietnam, Lianys Torres Rivera.

Viet Duc recordó que durante la reciente visita a Cuba del secretario general del Partido Comunista de Vietnam, Nguyen Phu Trong, ambos países reafirmaron la voluntad de llevar a niveles superiores sus históricas y ejemplares relaciones bilaterales.

Expresó, además, que las jóvenes generaciones de cubanos y vietnamitas serán fieles herederas de las tradiciones de amistad entre ambos pueblos

