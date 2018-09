Distinguirá nuevo montaje museográfico a Demajagua

El próximo 10 de octubre reabrirá sus puertas el Monumento Nacional Demajagua con un novedoso montaje museográfico, como homenaje al aniversario 150 del alzamiento de Carlos Manuel de Céspedes junto a sus esclavos.

El director de la Oficina de Monumentos y Sitios Históricos de Manzanillo, José Antonio Matilla, explicó que a partir de los hallazgos realizados en las labores de remodelación se podrá incrementar la limitada colección del Museo.

Destacó que en los trabajos de reparación se han encontrado las tarjas colocadas por los masones en 1928, quienes fueron los primeros en reconocer Demajagua como uno de los altares sagrados de la patria.

Matilla Vázquez refirió que entre los elementos novedosos de la muestra estará su vinculación con la ciencia y la tecnología, mediante la incorporación de pantallas y materiales digitalizados.

