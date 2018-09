Distinguen a campesinos avileños

La Asociación Nacional de Agricultores Pequeños, ANAP, en Ciego de Ávila reconoció a un grupo de hombres y mujeres del campo como parte de las actividades por el aniversario 60 del Congreso Campesino en Armas.

En los históricos potreros de Lázaro López, donde se reestructuró definitivamente el ejército invasor, se entregó la medalla Románico Cordero a la campesina Maritza González Hernández, de la cooperativa Mártires de Bolivia.

Igualmente, un grupo de hombres y mujeres consagrados a los surcos obtuvieron la distinción Antero Regalado por su sobresaliente contribución a la entrega de alimentos, destacó Hanoy Sánchez Medina, presidente de la ANAP en la provincia.

En el acto estuvieron presentes unos 50 cooperativistas y otras personalidades de Ciego de Ávila acreedores del Sello conmemorativo Aniversario 60 del Congreso Campesino en Armas.

(Visited 1 times, 7 visits today)

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.