Disminuir vulnerabilidades ante efectos del cambio climático

El enfrentamiento a los problemas ambientales es un reto, pero también una oportunidad para fortalecer la resiliencia de los planes de desarrollo económico y social , dijo Odalis Goicochea.

En la Convención sobre Medio Ambiente y Desarrollo, la Directora de Medio Ambiente del CITMA, dijo que la concentración de dióxido de carbono ha rebasado las 400 partes por millón, esa es la clave de todo el fenómeno climático, argumentó.

Al referirse a los impactos del cambio climático en los recursos hídricos, la agricultura, y la salud ponderó las afectaciones a los rendimientos potenciales de cultivos, y el aumento de las infecciones respiratorias agudas.

Odalis Goicochea significó que, como se refleja en la Tarea Vida, las proyecciones futuras ratifican el ascenso del nivel medio del mar, lo cual implicaría la disminución lenta de la superficie emergida del país.

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.