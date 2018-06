Discuten Cuba y ONUDI estado de la cooperación

Cuba y la Organización de Naciones Unidas para el Desarrollo Industrial, ONUDI, discutieron sobre la estrategia y el estado de la cooperación en el marco de la celebración de Cubaindustria 2018.

En la sesión inaugural del panel ONUDI, Ministerio del Comercio Exterior y la Inversión Extrajera y de Industrias, la directora de Política Industrial y Desarrollo Tecnológico de este último, Hilda Morales, explicó que Cuba cuenta con proyectos orientados a generar capacidades estadísticas.

Informó que en el Congreso de embalaje fue presentado otro proyecto relacionado con el fortalecimiento en el área de envases y embalajes, que contribuye directamente con la sustitución de importaciones.

Por su parte, el directivo del Ministerio de Comercio Exterior, Carlos Fidel Martínez, explicó que hace dos años se presentó oficialmente el Programa País ONUDI Cuba.

Carlos Fidel Martínez, directivo del Ministerio de Comercio Exterior, significó que el trabajo de coordinación con el sistema de Naciones Unidas radicado en Cuba, se articula plenamente con el Marco de Asistencia de Naciones Unidas para el Desarrollo.

Sobre la jornada, comentó que es momento para evaluar los aciertos, retos y potencialidades de la cooperación actual con la ONUDI, los proyectos en marcha con la generosa ayuda del gobierno de Rusia, la Agencia de Cooperación de Corea del Sur, y la contribución de la Unión Europea.

Sobre el Programa País, la coordinadora del Sistema de Naciones Unidas en Cuba, Consuelo Vidal, explicó que está estructurado en tres áreas priorizadas.

Entre otros asuntos apoya entre otros temas el desarrollo de fuentes alternativas de energía la diversificación industrial y la apertura de industrias culturales y creativas.

