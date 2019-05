Discapacitados visuales de Mayabeque se alistan para el Congreso

Mayabeque, Cuba.- Miembros de la Asociación Nacional de Ciegos y Débiles Visuales (ANCI) de Mayabeque realizaron la Asamblea Provincial de Renovación y/o Ratificación de Mandatos.

El encuentro inició con la presentación de Tomasita Quiala como delegada directa al 8vo. Congreso de la Organización No Gubernamental, y ante los presentes, ella cantó de su inspiración la obra titulada Segunda carta a mi padre Fidel.

Los asociados participantes ratificaron a David Ibarra Rodríguez como presidente de la ANCI en Mayabeque y eligieron a los nueve delegados a la magna cita de su organización.

Durante la jornada, los discapacitados visuales abordaron temas que afectan su calidad de vida, como las dificultades de la consulta de baja visión, la morosidad para reparar o adquirir espejuelos y la existencia aún de barreras arquitectónicas en Mayabeque.

(REPORTÓ: Yaxniel Quering Rodríguez)



