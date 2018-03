Comisión de Candidaturas Nacional consultó a Diputados

La Habana, Cuba. – Un total de 604 diputados, de los 605 electos, fueron consultados y realizaron sus propuestas para la nueva dirección del Parlamento e integrantes del Consejo de Estado, informó la Presidenta de la Comisión de Candidaturas Nacional, Gisela Duarte Vázquez.

Explicó a Radio Reloj, que durante ese proceso, el cual finalizó el viernes último, no se pudo entrevistar a solo un diputado, quien se encuentra en una misión de trabajo en Venezuela.

Gisela Duarte Vázquez señaló que en estos momentos la Comisión de Candidaturas Nacional trabaja en la evaluación de todas las propuestas realizadas por los legisladores.

De ahí -apuntó- saldrán las candidaturas a presentarse el próximo 19 de abril, para la elección de la nueva jefatura del Parlamento, así como el Presidente, Primer Vicepresidente, Vicepresidentes y demás miembros del Consejo de Estado.

Con el Vicepresidente de la Comisión de Candidaturas Nacional, Alfredo Machado López, también dialogó Radio Reloj, sobre ese importante paso del cronograma de elecciones generales en el que cada diputado electo hizo su propia propuesta respecto a la nueva dirección del Parlamento y los miembros del Consejo de Estado.

Significó que hubo un trabajo consciente y responsable por parte de los entrevistados para hacer sus proposiciones de manera individual, en ningún momento inducidas por nadie.

En la próxima Legislatura -recordó Machado López- de los 605 diputados, 338 ocuparán esa responsabilidad por primera vez.

El 19 de abril es el día dispuesto para la sesión constitutiva de la Asamblea Nacional y la elección del Consejo de Estado, tema que ocupa la atención del electorado cubano.

