Diputados del oriente cubano estudian Proyecto de Ley Electoral

Holguín, Cuba. – Diputados al Parlamento de las cinco provincias orientales examinaron, en Holguín, el Proyecto de Modificación de la Ley Electoral, que deberá renovar los procesos comiciales y sus normas.

José Luis Toledo Santander, presidente de la Comisión de Asuntos Constitucionales y Jurídicos de la Asamblea Nacional y Alina Balseiro Gutiérrez, presidenta de la Comisión Electoral del país, entre otros, encabezaron la sesión junto a los presidentes de las asambleas provinciales.

Balseiro Gutiérrez explicó las modificaciones electorales a entrar en vigor tras la aprobación de la Ley, entre las que destaca la constitución de los consejos electorales como órganos permanentes, a todas las instancias.

El proyecto de Ley Electoral, examinado en Holguín este sábado, incluye los mecanismos para la elección de los principales cargos estatales y de gobierno, además de una restructuración del Parlamento.

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.