Diputado denuncia agresiva política estadounidense

La escalada en la postura hegemónica de Estados Unidos contra las fuerzas progresistas de América Latina y el Caribe, impacta las estrategias de integración regional, advirtió en La Habana el diputado cubano Gerardo Hernández Nordelo.

Hernández refirió recientes medidas de la administración del presidente Donald Trump, dirigidas a la dominación regional, en particular contra países como Venezuela y Cuba, pilares de la integración latinoamericana blanco de sanciones unilaterales.

Enfatizó que su política neoliberal provoca una secuela de empobrecimiento, amenazas a la paz y pérdida de las conquistas sociales de grandes masas de trabajadores, favoreciendo el incremento exponencial de la deuda externa en varios países.

Al respecto, amplió que Trump mantiene una política hostil contra Venezuela, a la que ha impuesto diversas sanciones económicas y financieras, que incluyen a funcionarios e instituciones.

(Visited 1 times, 16 visits today)

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.