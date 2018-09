Diplomático cubano denuncia nueva manipulación mediática

Carlos Fernández de Cossío, director de la Dirección de Estados Unidos dela Cancillería cubana, calificó de mal intencionado y sin fundamento, un artículo publicado por EBC, en el que se acusa a Rusia como sospechoso de los supuestos incidentes contra diplomáticos en La Habana.

El diplomático cubano se pregunta por qué la cadena de noticias norteamericana se presta a un juego tan peligroso, con la insinuación de conspiraciones de terceros países en Cuba, sin evidencias o fundamento

En Cuba no se ataca a diplomático alguno, de ningún país, apuntó Fernández de Cossío, quien recordó que investigaciones minuciosas de instituciones de la Isla y de agencias de Estados Unidos.

A pesar de la repercusión que ha tenido en las multinacionales mediáticas, el citado artículo no presenta evidencias de sus aseveraciones y el propio Departamento de Estado señaló que la investigación aún está en marcha.

(Visited 1 times, 3 visits today)

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.