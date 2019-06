Diosdado Cabello realiza visita a Cuba

La Habana, Cuba. – El primer vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela, Diosdado Cabello, arribó este jueves a La Habana, donde cumplirá una visita de dos días.

El también presidente de la Asamblea Nacional Constituyente visita la Isla para acopiar experiencias con vistas a la organización del XXV Foro de Sao Paulo, que tendrá lugar en su país del 25 al 28 de julio.

Cabello fue recibido en el Aeropuerto internacional José Martí de La Habana por Angel Arzuaga, vicejefe y coordinador del Departamento de Relaciones Internacionales del Comité Central del Partido Comunista de Cuba y el vicecanciller Rogelio Sierra.

En declaraciones a la prensa, consideró fundamental la experiencia de la isla en la organziación de los Foros de Sao Paulo, en los cuales, dijo, Cuba y Venezuela desde varios años participan como un solo equipo de trabajo.

