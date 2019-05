Díaz Canel ratifica legado de Fidel para los campesinos

Habana, Cuba.- Hace 60 años con la Ley de Reforma Agraria Cuba cambió para siempre. Al firmarla en La Plata Fidel dijo: Nuestra patria recobra la tierra perdida. Sus continuadores decimos Hoy: jamás volverá a perderla. escribió el presidente en la red Social Twitter.

El 17 de mayo de 1959, en pleno corazón de la Sierra Maestra, Fidel puso fin a la ignominia que sufría el campesino y firmó en La Plata la ley de Reforma Agraria, que dio paso a la soberanía en el campo.

Finalizaba así el abuso al que eran sometidos los campesinos junto a sus familias, como ocurrió a Niceto Pérez, a quien rendimos tributo HOY en el Aniversario 63 de su asesinato.

Ante la amenaza imperialista de arrebatar las conquistas de la Revolución, los campesinos ratifican su compromiso de cumplir el legado de Fidel y de defender la Revolución ante los intentos de destruirla.

