Díaz-Canel denuncia acciones estadounidenses contra Cuba

La Habana, Cuba.- El presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, afirmó hoy que el Gobierno de Estados Unidos se manifiesta con hostilidad y acude a las mentiras como pretexto para culpar a la Isla por los fracasos de Washington en Venezuela.

Tratan de imponer una ilegal ley extraterritorial y no logran quebrar el apoyo a Cuba; nada detendrá nuestra marcha unida: Somos Cuba, ecribió el jefe de Estado de la Nación caribeña en su cuenta de la red social Twitter.

El pasado DOS de mayo, la Casa Blanca decidió activar el Título tres de la Ley Helms Burton, con el cual se arrecia el bloqueo económico, comercial y financiero impuesto por Washington a la mayor de las Antillas desde hace casi 6 décadas.

Dicho apartado da la posibilidad a los ciudadanos estadounidenses de establecer demandas ante los tribunales contra personas o compañías que trafiquen con una propiedad nacionalizada por el Gobierno cubano.

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.