Destacan voluntad política de fortalecer la legalidad

El presidente del Tribunal Supremo Popular, Rubén Remigio Ferro, destacó en la Comisión de Asuntos Constitucionales y Jurídicos del Parlamento, la voluntad de fortalecer la institucionalidad y el orden en las entidades económicas.

El funcionario precisó que existen 316 sentencias en ejecución, la mayoría de empresas de subordinación local y cooperativas de producción agropecuaria que han incumplido los contratos económicos.

En el informe a la Comisión de Asuntos Constitucionales y Jurídicos de la Asamblea Nacional, Rubén Remigio Ferro mencionó entre las medidas adoptadas el embargo de los haberes en las cuotas bancarias de las entidades infractoras.

La diputada por el municipio villaclareño de Cifuentes, Ania María Aparicio, insistió en la necesidad del asesoramiento jurídico, sobre todo en las cooperativas no agropecuarias, para evitar futuras demandas.

(Visited 1 times, 10 visits today)

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.