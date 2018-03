Destacan vigencia del pensamiento del Che

La Habana, Cuba.- Fermín Quiñones Sánchez, Presidente de la Asociación Cubana de Naciones Unidas, destacó este martes en la Habana, que ahora más que nunca hay que acudir al pensamiento antiimperialista, solidario e internacionalista de Ernesto Che Guevara.

La declaración fue hecha durante el coloquio sobre la vida y obra del Guerrillero Heroico, efectuado en la sede de la Institución, actividad que contó con la presencia de personalidades y miembros de la sociedad civil cubana.

La doctora Aleida Guevara March, hija de Ernesto Che Guevara, expuso con ejemplos concretos la vigencia del pensamiento del destacado revolucionario internacionalista en los pueblos de América Latina, África, Europa y Asia.

Varios participantes se refirieron al legado del Che entre los jóvenes del mundo como tradición que hay que mantener y defender en estos momentos, por el recrudecimiento de las ideas neoliberalismo.

(Visited 1 times, 6 visits today)

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.