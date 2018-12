Destacan valores de sitios para ecoturismo en Matanzas

A la Ciénaga de Zapata, en Matanzas, acuden cada año expertos de la región caribeña para evaluar las fortalezas en interés del ecologismo y recibe a cientos de vacacionistas de diversos confines del planeta.

Donde la naturaleza reina se localiza en el Parque Nacional de ese municipio, que atraviesa el río Hatiguanico, uno de los accidentes geográficos más impresionantes del país y la principal red fluvial del extenso territorio.

La belleza de las márgenes del caudal cenaguero combina la exuberante vegetación con especies de la fauna cubana rica en ejemplares de cocodrilos, sábalos, manatíes, jicoteas y arrieros.

Una de las áreas donde mejor se conserva el mangle en el país, el Parque Nacional matancero, es a juicio de sus especialistas favorecido por los manantiales que propician el crecimiento de especies como la güira cimarrona, palma real e hicacos.

