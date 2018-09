Destacan valores de la amistad cubano-vietnamita

A propósito del aniversario 45 de la visita del Comandante en Jefe Fidel Castro Ruz a zonas liberadas de Vietnam, el embajador de ese país en Cuba, Nguyen Trung Thamn acudió al proyecto arrocero Cubanacán, en el municipio pinareño de Los Palacios.

El diplomático estuvo acompañado de Trom Ank Dug, consejero de esa sede en Cuba, junto a personalidades políticas, gubernamentales y representantes de Instituto Cubano de Amistad con los Pueblos, en Vueltabajo.

La visita del máximo líder de la Revolución cubana a zonas liberadas de Vietnam, se produjo en septiembre de 1973, acontecimiento que se evocó en la unidad empresarial Agrícola Cubanacán.

En ese lugar, el señor Nguyen Trung Dug destacó los indestructibles lazos de hermandad entre ambas naciones y que favorecen proyectos de colaboración en el campo alimentario.

(Visited 1 times, 7 visits today)

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.