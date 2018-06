Destacan lazos de amistad entre Cuba y México

El comandante del buque-escuela mexicano Huasteco, Carlos Alberto Maldonado, dijo en La Habana que Cuba y México tienen una historia en común, basada en la fraternidad y el intercambio cultural.

Es una experiencia bonita y gratificante para todo cadete conocer una cultura bastante similar a la mexicana, declaró Maldonado luego de atracar la nave multipropósito, que tras abandonar la capital cubana emprenderá rumbo a Puerto Rico y luego a la República Dominicana.

El embajador mexicano en la mayor de las Antillas, Enrique Martínez, dijo que esa nave es portadora de la hermandad y amistad que México y Cuba han profesado durante toda la historia.

Momentos después de la llegada del buque-escuela, sus integrantes rindieron honores a Martí, en el Parque Central, y luego fueron recibidos en la sede de Instituto Cubano de Amistad con los Pueblos por autoridades del Poder Popular de La Habana.

