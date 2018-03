Destacan importancia de la visita de dirigente vietnamita

La visita a Cuba del secretario general del Partido Comunista de Vietnam, Nguyen Phu Trong, marcará un hito en las relaciones bilaterales , afirmó la embajadora de la isla en Hanoi, Lianys Torres.

La diplomática comentó que este año será testigo de un especial impulso a los nexos entre los dos países, ya que marca una conmemoración muy significativa en la historia de nuestros pueblos: la visita del comandante en jefe Fidel Castro a la zona liberada de Quan Tri.

Estamos coordinando con los amigos vietnamitas, dijo, una serie de actividades para conmemorar ese hecho tan especial, tanto en Cuba como en Vietnam.

La embajadora en Hanoi, Lianys Torres, corroboró la percepción de muchos, según los cuales las relaciones políticas, de gobierno y de hermandad entre los dos pueblos van por delante de las económico-comerciales, y reconoció que la amistad entre Cuba y Vietnam ocupa un sitial alto.

