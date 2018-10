Destacan importancia de centro de alevinaje en Cuba

El representante de la Organización de Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) en Cuba, Marcelo Resende, destacó la importancia de la estación de alevinaje La Juventud, de Pinar del Río, en un recorrido realizado a ese centro con directivos de la industria alimentaria.

La visita se efectuó como parte de la agenda bilateral de la oficina en La Habana de la FAO, y del Ministerio de la Industria Alimentaria por el Día Mundial de la Alimentación, que se celebra el 16 de octubre.

También el recorrido se llevó a cabo como colofón de las celebraciones por el aniversario 40 de la Representación Oficial de la FAO en Cuba.

Las actividades de la jornada por el Día Mundial de la Alimentación se extenderán hasta diciembre, y se iniciaron por La Habana con la realización de una feria de emprendimientos para el desarrollo sostenible en la calle Rayo, en el Barrio Chino.

