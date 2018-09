Destacan huella de mártires en obra de la educación

El historiador de La Habana, Eusebio Leal, resaltó la huella que dejaron los luchadores por la independencia de Cuba en la gran obra educacional de nuestro país.

Si hoy nos podemos reunir, es gracias a los que no están ni olvidados ni muertos, aseguró el destacado intelectual en el acto por el inicio del curso escolar, encabezado por el presidente cubano, Miguel Díaz-Canel.

En la actividad, devenido tributo al héroe nacional José Martí y a su profesor Rafael María de Mendive, Leal mencionó como artífices de ese logro al líder de la Revolución cubana, Fidel, y al primer secretario del Comité Central del Partido Comunista de Cuba, Raúl.

También expresó su gratitud a los trabajadores y proyectistas que laboraron en la reparación del otrora Colegio de San Pablo, donde estudió José Martí, hoy Escuela Primaria Rafael María de Mendive, la cual fue reinaugurada en el acto.

