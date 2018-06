Destacan en Festival Internacional importancia de la comunicación

La comunicación, más que un simple proceso es un acto de ciudadanía, de apoyo a la gestión de las organizaciones y a la sociedad, afirmó en La Habana la investigadora cubana Hilda Saladrigas.

En la segunda jornada del V Festival Internacional de Comunicación Social, Saladrigas destacó la importancia para Cuba del reconocimiento del papel de la comunicación como proceso complejo en organizaciones, comunidades y la sociedad.

Desde el punto de vista institucional, la política de comunicación está aprobada, y el país da los pasos para legislar y regular todo el proceso, el cual debe institucionalizarse más, señaló en el foro que sesiona hasta mañana en el Palacio de Convenciones de La Habana.

Resaltó asimismo la importancia de asumir nuevas prácticas comunicativas en todas las esferas sociales, y la necesidad de resemantizar los discursos y adaptarlos a la realidad actual.

