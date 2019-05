Destacan en Cuba actitud de jóvenes en congreso estudiantil

El Ministerio de Relaciones Exteriores de Cuba destacó este domingo en La Habana la actitud de jóvenes estudiantes de la región como continuadores de las ideas de próceres del continente.

En la red social Twitter, la Cancillería cubana señaló que los jóvenes reunidos en Venezuela en el XVIII Congreso Latinoamericano de Estudiantes ratificaron la continuidad de las ideas de Simón Bolívar y José Martí.

De acuerdo con el Ministerio de Relaciones Exteriores, los delegados al cónclave realizado durante cinco días en Caracas, mostraron la firmeza de la juventud de América Latina unida: Nuestros pueblos orgullosos de su relevo, destacó la Cancillería de la nación caribeña en su cuenta en Twitter.

El sábado, en la clausura del encuentro, al que asistieron cinco mil delegados de 38 organizaciones, el presidente Nicolás Maduro llamó a los jóvenes a lograr las metas planteadas durante este Congreso.

