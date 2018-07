Destacan ejemplo de Cuba en lucha contra la injusticia

Cuba es un ejemplo para quienes luchan contra las injusticias, aseveró Gloria Estela La Riva, del Partido Socialismo y Liberación, de Estados Unidos, durante una visita junto a un grupo de activistas políticos norteamericanos al Mausoleo a los Mártires de Artemisa.

La que fuera coordinadora del Comité Nacional por la Liberación de Los Cinco en los Estados Unidos destacó que, después de la liberación de los cubanos, el movimiento continuó su lucha a favor de las relaciones entre las dos naciones y la eliminación del bloqueo.

Contó la luchadora que tuvo el honor de conversar muchas veces con el Comandante en Jefe Fidel Castro Ruz, y consideró que nadie tiene que conocerlo en persona para percatarse de su grandeza.

Refirió que en Estados Unidos hay muchos niños separados de sus padres que son miles de Elián, por lo cual debe proseguir la labor a favor de la reunificación familiar.

