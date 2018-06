Destacan aporte de China al transporte cubano

La Habana, Cuba.- El ministro de Transporte de Cuba, Adel Yzquierdo, destacó el aporte de China al sector cubano durante el último decenio, y la voluntad del país de apostar por estrechar la cooperación en el futuro.

Yzquierdo se mostró interesado por las ofertas del gigante asiático durante un recorrido por el capitalino recinto ferial de Pabexpo, donde se presenta una exhibición asociada a la Convención Internacional Cuba Industria 2018.

Según señaló, China es un socio fundamental en la esfera del transporte nacional si se toma en cuenta que, tanto los ómnibus urbanos como los interprovinciales, proceden de ese país, bajo el sello de la marca Yutong.

Durante los últimos años, sostuvo el vicetitular en sus declaraciones, Cuba y China realizaron colaboraciones exitosas en las esferas automotores, mecánicas, electrónicas y en el ámbito de las energías renovables.

