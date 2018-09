Destaca Lazo nivel cultural y jurídico del pueblo cubano (Fotos)

Guantánamo, Cuba. – El presidente de la Asamblea Nacional del Poder Popular, Esteban Lazo Hernández, dijo en Guantánamo que el proceso de consulta sobre el Proyecto de Constitución es un reflejo de la democracia socialista cubana, y es posible gracias al nivel cultural y jurídico del pueblo.

Al participar en un debate en la Universidad de la más oriental provincia cubana, el también miembro del Buró Político ponderó la trascendencia de ese proyecto, el cual, aseguró, se está enriqueciendo con sustanciales propuestas de los constituyentes.

En la casa de altos estudios guantanamera, Lazo Hernández fue testigo de un profundo debate entre los decanos de las siete facultades y el Consejo ampliado de la Federación Estudiantil Universitaria, quienes realizaron más de 30 propuestas.

Seguidamente, el titular del Parlamento visitó un Comité de Defensa de la Revolución, previo al aniversario 58 de esa organización.

La necesidad de que los delegados y presidentes de los Consejos Populares estrechen cada vez más el vínculo con la población fue destacada por el presidente de la Asamblea Nacional del Poder Popular, Esteban Lazo Hernádez, en Guantánamo.

Al intercambiar con presidentes de los seis Consejos Populares del municipio de Imías, Lazo Hernández agregó que el trabajo comunitario debe integrar el pensamiento y las actitudes para poder cumplir sus tareas.

También conoció que la recuperación del fondo habitacional afectado por el huracán Mattew supera el 85 por ciento; y visitó lugares de interés histórico-social como el Museo de Playitas de Cajobabo, un consultorio del médico de la familia y el bosque martiano, donde plantó un árbol.

Hoy, Esteban Lazo sostendrá un encuentro de trabajo en la sede de la Asamblea Provincial del Poder Popular en Guantánamo.

