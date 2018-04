Destaca Fiscal General trascendencia de la constitución del Parlamento

Bayamo, Cuba. – Dario Delgado, Fiscal General de la República, calificó en Bayamo de trascendente para Cuba la cercana constitución del Parlamento, pues reafirma la continuidad de la obra de la Revolución, de Fidel y Raúl.

En un encuentro con fiscales menores de 35 años de las cinco provincias orientales, Dario Delgado, dijo que quienes hoy no son tan jóvenes, tienen que garantizar que no fallen las nuevas generaciones.

El Fiscal General de Cuba preciso que desde hace cinco años se reúnen con esos profesionales de todo el país, para saber cómo piensan, ofrecerles informaciones sobre diversos temas, reflexionar los problemas de HOY y las soluciones del mañana.

Cuba tiene un logro que muchas veces la gente no se percata y es la tranquilidad ciudadana, la educación, la salud, y la Fiscalía tiene que ser garante de ese y otros derechos ciudadanos, añadió Darío Delgado.

