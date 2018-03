Destaca Cuba la importancia de la cooperación en América Latina

La Habana, Cuba.- Cuba destacará la importancia de la cooperación Sur-Sur, y reiterará su disposición a fortalecerla, en la XXXV Conferencia de la FAO para América Latina y el Caribe, que comenzará en Jamaica el lunes.

De acuerdo con miembros de la delegación cubana a ese foro de la Organización de Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, la Mayor de las Antillas también se referirá a los temas vinculados al cambio climático, los huracanes y el fortalecimiento de la defensa civil ante esos fenómenos.

Asimismo, expresará su apoyo al cumplimiento de los Objetivos del Desarrollo Sostenible, e instará a los países industrializados a continuar su contribución financiera de ayuda al desarrollo de las naciones pobres

El programa de la Conferencia, incluye entre los principales temas de debate el de poner fin al hambre, y la erradicación de todas las formas de malnutrición en la región

