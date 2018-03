Despidió Raúl al Secretario General del Partido Comunista de Vietnam

Santiago de Cuba. – El General de Ejército Raúl Castro Ruz, primer secretario del Partido Comunista de Cuba despidió en el Aeropuerto Internacional Antonio Maceo, de Santiago de Cuba, al Secretario General del Partido Comunista de Vietnam, Nguyen Phu Trong quien realizó una visita de Estado a la Isla.

Al pie de la escalerilla de la aeronave, ambos líderes se estrecharon varias veces las manos como expresión de los profundos lazos de amistad, simpatía y respeto que unen a ambos pueblos.

Durante la jornada de este viernes, en Santiago de Cuba, Nguyen Phu Trong acompañado por el presidente Raúl, rindió tributo en el cementerio patrimonial de Santa Ifigenia al líder histórico de la Revolución cubana, Fidel Castro y a nuestro Héroe Nacional José Martí.

También visitaron el museo histórico 26 de Julio, en el antiguo Cuartel Moncada de la ciudad heroica.

