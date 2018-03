Despegan en Holguín inversiones en el turismo

Holguín, Cuba. – En los próximos dos años el polo turístico de la oriental provincia de Holguín prevé llegar a casi 10 mil capacidades de alojamiento, con la inauguración de hoteles en construcción hoy y de las ampliaciones en marcha en otras instalaciones de ese territorio cubano.

Esa zona, en pleno desarrollo de la industria sin humo, dispone de más de 5 mil 450 habitaciones, distribuidas fundamentalmente en áreas de sol y playa.

Uno de los hoteles a inaugurarse es el Bahía del Almirante, en el municipio de la Villa Blanca de los Cangrejos, a propósito de la próxima Edición del Festival Internacional de Cine de Gibara, informó Eddy Santos, delegado del Ministerio del Turismo en Holguín.

Esa plaza fue propuesta como destino turístico en la pasada Feria del Turismo, y se potencia allí, como complemento, el turismo de naturaleza, con ofertas de excursiones a las cuevas naturales existentes en esa localidad.

