Desmenuzando la realidad regional

Repartidos en siete comisiones, unos 200 expertos de nueve países analizan en el Palacio de Convenciones varias aristas de la realidad regional en el Primer Encuentro Internacional sobre la Economía Latinoamericana y Caribeña.

Revisando la Agenda 20-30, El panorama monetario y financiero actual, El rediseño de la integración latinoamericana y caribeña o Globalización, crisis y comercio internacional son algunos de los asuntos que estarán sobre la mesa de debate.

La idea, de acuerdo con el presidente de la Asociación Nacional de Economistas de Cuba, Oscar Hung, es poner un granito de arena en cada una de las once comisiones que trabajarán hasta mañana, con el fin de lograr consensos para enfrentar los males detectados.

Ese Primer Encuentro Internacional sobre la Economía Latinoamericana y Caribeña reúne, en La Habana, a prestigiosos expertos de la región.

