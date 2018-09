Desde la Tricontinental un tributo a Fidel (+Fotos)

El espacio audiovisual Tricontinental, de la Organización de Solidaridad de los Pueblos de África, Asia y América Latina, OSPAAAL, realizado en la Casa del ALBA Cultural, estuvo dedicado al aniversario 45 de la histórica visita de Fidel a Vietnam.

Agregó que la hermandad vietnamita-cubana es ejemplar y se base en fuertes lazos de solidaridad y fraternidad por largos años, y puntualizó que actualmente, ante la difícil situación internacional, están más unidos, y juntos pelearán.

Al espacio audiovisual Tricontinental, de la OSPAAAL, asistieron José Prieto, vicepresidente del ICAP, Lourdes Cervantes, secretaria general de la OSPAAAL, y el Cuerpo Diplomático.

Santiago Rony Feliú, realizador de la OSPAAAL, hizo un recuento de la vinculación de esa organización solidaria con el pueblo vietnamita, y expresó que desde su fundación fue baluarte y apoyo constante a la lucha de esa nación asiática por su liberación.

Puntualizó que en el logotipo de la OSPAAAL está el vietnamita Nguyen Van Troi, en representación del hermano país; y ejemplificó las innumerables revistas Tricontinental que se destacaron la heroica batalla de Vietnam contra el imperialismo opresor.

En el espacio audiovisual Tricontinental, celebrado en la Casa del ALBA Cultural, se exhibió el Noticiero ICAIC Latinoamericano, donde se refleja la visita de Fidel a la tierra anamita, documental calificado de inestimable valor histórico.

También en la Casa del ALBA se expone una muestra de fotografías que ilustran la hermosa amistad entre los pueblos vietnamita y cubano.

