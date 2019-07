Desde hoy opera tren de pasajeros a Playas del Este

La Habana, Cuba. – La Dirección General de Transporte de La Habana informa que desde hoy operará un tren de pasajeros hacia las Playas del Este de la capital, como parte de los planes para el verano y el disfrute de la población.

El tren tendrá una salida diaria, de martes a domingo, con destino a la estación Guanabo, parte a las 08:17de la mañana del patio de carga de la Estación Central en La Habana Vieja y retorna a las 06:05 de la tarde, con un costo del pasaje de un peso moneda nacional.

El servicio tiene paradas obligatorias para abordar o bajar del tren, entre ellas la del Enlace Gas, Arenal, Apeadero Crucero de Guanabacoa, Nalón, Cementerio de los Judíos y Cambute.

También el tren hacia playas del Este, que comienza hoy tiene paradas en Apeadero Cuadra, Bacuranao, Tarará-Barreras, Apeadero Las Playas, Corona y Enlace Ramal Playas del Este.

