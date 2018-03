Desde el banco, una mirada al otorgamiento de créditos

La Habana, Cuba.- Como anunciamos, abordamos un asunto de suma importancia para muchas familias cubanas, y es el otorgamiento de créditos a personas naturales, fundamentalmente para acometer acciones constructivas en las viviendas.

Sobre el tema, Radio Reloj conversó con la Directora de Banca Personal del Banco Popular de Ahorro, Patricia Buigas, quien valoró de ascendente y favorable su comportamiento, a partir de que la entidad ha concedido créditos a más de medio millón de ciudadanos, desde la entrada en vigor de la nueva política crediticia.

Explicó que el monto otorgado asciende a más de cinco mil millones de pesos, y en solo los dos primeros meses de este año se aprobaron más de 107 millones.

Patricia Buigas precisó que también el Banco Popular de Ahorro ha concedido financiamientos para la adquisición de módulos de cocción, otra forma de estar siempre junto al pueblo cubano.

Tras el paso del huracán Irma, el Banco Popular de Ahorro formó parte de las más de 400 oficinas de trámites creadas en el país para viabilizar el otorgamiento de financiamientos a los damnificados, con vistas a la reparación de sus inmuebles.

La Directora de Banca Personal de la entidad, Patricia Buigas, señaló que hasta febrero cerca de 30 mil personas fueron atendidas en esos locales, con un saldo aprobado de más de 142 millones de pesos.

Refirió que es una tarea en la que aún están implicados más de 100 bancarios ofreciendo sus servicios.

“El Banco Popular de Ahorro no solo está comprometido con el desarrollo de la sociedad, también está unido a la familia cubana” , concluyó Patricia Buigas.

En próximos días, espere la última parte de este material con una entrevista a la Vicepresidenta de la entidad, Bárbara Mirabal.

