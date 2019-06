Desata Estados Unidos campaña difamatoria contra Cuba

El Departamento de Estado del gobierno norteamericano, incluyó arbitrariamente a Cuba en la peor categoría de un informe sobre la trata de personas, correspondiente al año 2019.

El Informe, a pesar de ser un documento ilegítimo y manipulador, tiene consecuencias directas para los países incluidos en el nivel tres, que en el caso de Cuba acrecienta el impacto del bloqueo.

Esta categoría lleva consigo la posibilidad de sanciones, como la congelación de la ayuda no humanitaria y no comercial, o la negativa de Estados Unidos a que se reciban préstamos de instituciones multilaterales como el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial.

De acuerdo con el informe, el gobierno de Cuba no cumple plenamente con el mínimo de normas para la eliminación de la trata, y señala como principal ejemplo las misiones médicas que desarrolla el personal cubano en varios continentes.

Desde hace meses el gobierno de Estados Unidos desató una campaña difamatoria contra los profesionales cubanos de la salud, que tuvo entre sus momentos más significativos la retirada de Brasil de la misión médica del programa Más Médicos.

El gobierno norteamericano ha señalado que los profesionales de la salud que laboran en Venezuela, como parte de la misión Barrio Adentro, son agentes militares cubanos, de lo cual no ha presentado evidencias.

Como manipulación política del tema, el informe del Departamento de Estado reconoce los esfuerzos de Cuba y las organizaciones de la sociedad civil en la prevención, educación y enjuiciamiento al tráfico de personas en la Isla.

No obstante, el reporte obvia los pasos que se dan bajo la actual administración de Donald Trump para reactivar el Programa de Parole para médicos cubanos, para que éstos abandonen sus misiones y migren a Estados Unidos.

