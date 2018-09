Desarrolla Desoft en Camagüey su IV Taller Nacional de Negocios

Para socializar las primeras experiencias de los proyectos bajo el modelo de negocios de Software como Servicio (Saas), la Empresa de Aplicaciones informáticas, Desoft, desarrolla su IV Taller Nacional de Negocios en Camagüey, provincia sede del evento.

Identificar y proponer oportunidades de mejoras, debatir aspectos relacionados con el desarrollo, la producción y comercialización del software, y valorar las propuestas de proyectos nacionales para el 2019 son algunos de los aspectos fundamentales de este encuentro.

Las conferencias sobre el Portal del Gobierno Electrónico, y el Sistema de Control y Gestión de Multas, CGM, centraron el debate entre directivos y especialistas de las diversas áreas de Desoft.

El Software como servicio (SaaS) es uno de los componentes del modelo de negocios que propone esta empresa para lograr su objetivo fundamental que es la informatización de la sociedad cubana.

