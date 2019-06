Desafíos económicos de la nueva constitución

La Habana, Cuba.- La viceministra de Economía y Planificación, Johana Odriozola, expuso los retos de la nueva Constitución, en una intervención especial en el Octavo Congreso de la Asociación de Economistas y Contadores, a cuya sesión de clausura asiste el presidente Miguel Díaz Canel.

Odriozola hizo un rápido repaso a los fundamentos económicos recogidos por la nueva Carta Magna cubana, que debe ser acompañada ahora por un cuerpo de normativas que hagan efectiva su puesta en vigor.

Recordó que la Constitución reconoce a nuestro sistema como socialista con la propiedad de todo el pueblo sobre los medios fundamentales de producción, lo que está recogido en el articulado constitucional.

La viceministra de Economía y Planificación señaló que constituye un reto regular las diferentes formas de propiedad, pues todas salen desde diferentes puntos de partida en el contexto nacional.

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.