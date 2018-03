Un derecho que reafirma el poder de los trabajadores

La Habana, Cuba.- El Secretario General de la Central de Trabajadores de Cuba (CTC), Ulises Guilarte de Nacimiento, ejerció su derecho al voto en el colegio electoral número 1 de la circunscripción 5 del municipio capitalino de Playa.

En diálogo con la prensa expresó que para los trabajadores este es un derecho que refrenda sus conquistas porque nadie como la Revolución ha dado tantos beneficios a la clase obrera, en un nuevo escenario donde surgen nuevos actores y se buscan alternativas para el desarrollo.

Ulises Guilarte de Nacimiento aseveró que no hay nada en Cuba que mande al mundo un mensaje tan genuino de apoyo a la Revolución que las marchas de los primeros de Mayo y estas elecciones.

En nuestros comicios no hay ni policías ni miembros de las fuerzas armadas custodiando las urnas, señaló el secretario general de la CTC, sino que son nuestros pioneros, el futuro de la Patria.

(Visited 1 times, 14 visits today)

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.