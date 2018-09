Denuncian política hostil de Estados Unidos contra Cuba y Venezuela

El Movimiento Nacional de Amistad y Solidaridad mutua Venezuela-Cuba denunció la política agresiva del gobierno del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, hacia Cuba y Venezuela.

El coordinador general de esa agrupación, Yhonny García Calles, aseveró que la hostilidad estadounidense contra los pueblos cubano y venezolano carece de precedentes en la historia mundial.

García Calles recordó que las autoridades de Washington promueven sanciones económicas violatorias de todas las leyes del Derecho Internacional, en represalia contra ambas naciones por elegir soberanamente la construcción de un modelo económico, político y social que prioriza el bienestar de la sociedad.

Señaló que recientemente el presidente norteamericano firmó la prórroga para extender por un año las restricciones económicas, comerciales y financieras a Cuba, lo que constituye un acto de guerra y genocidio.

(Visited 1 times, 4 visits today)

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.